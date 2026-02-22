«Никакой забугорщины»: боец ВС РФ раскрыл правду об способах связи на СВО

Российские военные полностью отказались от использования иностранных мессенджеров в зоне спецоперации, заявил ТАСС боец войск беспилотных систем с позывным Спрут. Вместо Telegram бойцы применяют отечественную разработку, которая гарантирует безопасность и защиту данных.

Как рассказал военнослужащий, использование зарубежных серверов несет угрозу утечки информации. Telegram не применяется в войсках, так как вся переписка через него потенциально доступна противнику.

Для решения служебных задач Министерство обороны предоставило бойцам защищенный российский мессенджер. Функционал платформы полностью дублирует привычные возможности: доступны голосовые вызовы, видеоконференции, обмен сообщениями и файлами. Главным преимуществом являются зашифрованные каналы связи, исключающие перехват и взлом.

Telegram мы не пользовались <…> вся наша переписка была бы им слита <…> никакой забугорщины нам не надо. Управление подразделениями происходит исключительно через военные средства связи, — подчеркнул Спрут.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации активно переходят на использование отечественных средств связи. Как пояснил боец с позывным Банзай, солдаты сознательно отказываются от использования зарубежных социальных сетей.