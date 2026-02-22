Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 февраля

В ночь на 22 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Саратова и Энгельса стали свидетелями мощной работы противовоздушной обороны. По сведениям канала, около 02:00 в небе над городами начали раздаваться громкие взрывы — всего очевидцы насчитали от восьми до 10 хлопков в южной части Саратова, а также несколько в районе Энгельса. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT добавил, что в некоторых случаях автомобильные сигнализации срабатывали из-за взрывов. По информации канала, подразделения противовоздушной обороны успешно отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Как отметил SHOT, местные жители видели две яркие вспышки над рекой Волгой в момент уничтожения воздушных целей на подлете к городам. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало, однако над городами продолжает выть сирена воздушной опасности.

Кроме того, начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор в беседе с РИА Новости сообщил, что бойцы противовоздушной обороны группировки комбинируют использование новых РЛС с применением антидроновых БПЛА, оснащенных системой дистанционного подрыва, чтобы отражать таким образом налеты украинских беспилотников.

«У нас имеются новые разработки по радиолокационным станциям. Их (БПЛА ВСУ. — NEWS.ru) находим, выслеживаем, соответственно, наши же FPV направляем. Соответственно, они их находят и, соответственно, сбивают. Дистанционным методом, то есть начинка у нас пластид. То есть они долетают до них и с кнопки с пульта осуществляют подрыв», — сказал офицер ПВО «Днепра».

По его словам, в результате у БПЛА противника может отлететь крыло, в результате чего дрон падает.

Также в ночь на воскресенье экстренные и оперативные службы на юге Псковской области были переведены в режим повышенной готовности в связи с фиксацией беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах, заявил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

«В связи с фиксацией БПЛА в соседних регионах оперативные и экстренные службы на юге Псковской области перешли в режим повышенной готовности. Прошу всех быть внимательными и осторожными», — написал Ведерников.

Глава региона уточнил, что решение о повышении готовности принято для оперативного реагирования на возможные угрозы.

Ночью опасность атаки БПЛА также объявляли в Саратовской и Ивановской областях.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 21 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над территорией Республики Крым, девять БПЛА — над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Самарской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Саратовской области, один БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — сообщили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины совершили атаку на один из объектов в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов. По предварительным данным, в результате атаки есть повреждения и пострадавшие, всем им оказывается необходимая помощь. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — указал Бречалов.

Атака произошла на фоне объявленной в регионе угрозы БПЛА. Украинские дроны были замечены на территории соседних субъектов, все военные подразделения республики приведены в повышенную боевую готовность.

Беспилотники украинской армии пытаются атаковать производственные объекты в Альметьевске в Татарстане, силы ПВО и РЭБ работают в усиленном режиме, сообщает администрация города. Местных жителей попросили сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

«В настоящее время зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется», — говорится в сообщении.

