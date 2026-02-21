Зимняя Олимпиада — 2026
Нежная яблочно-коричная начинка для блинов. Без грамма сахара, но очень сладкая! Спасение для ПП

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт оценят те, кто следит за питанием, но не готов отказывать себе в удовольствии. Начинка получается настолько насыщенной и вкусной, что вы не поверите, что в ней нет ни грамма добавленного сахара или подсластителей.

Для начинки беру 3–4 крупных яблока (лучше кисло-сладких сортов, например, «семеренко» или «гренни смит»), очищаю их от кожуры и семян и нарезаю небольшими тонкими дольками или кубиками. В сковороду с толстым дном выкладываю яблочные дольки, добавляю 2–3 столовые ложки воды (чтобы яблоки не пригорели в начале тушения) и ставлю на средний огонь. Как только яблоки начнут пускать сок, добавляю 1–1,5 чайные ложки молотой корицы — её количество можно регулировать по своему вкусу. При желании для аромата можно бросить щепотку мускатного ореха или добавить немного цедры лимона. Аккуратно перемешиваю и тушу под крышкой на небольшом огне около 10–15 минут, периодически помешивая. Яблоки должны стать очень мягкими, почти пюреобразными, но некоторые дольки могут сохранять форму. Если жидкость выкипела, а яблоки ещё не готовы, можно добавить ещё ложку-две воды. Когда начинка готова, снимаю крышку и даю ей потомиться ещё пару минут, чтобы испарилась лишняя влага. Остужаю. Получается густая, ароматная и сладкая масса, которой удобно начинять блины, заворачивая их трубочкой или конвертом. Подавать можно с ложкой натурального йогурта.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
