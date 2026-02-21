Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 07:00

Забудьте о безвкусной магазинной приправе: домашняя горчица на рассоле получается ядреной и ароматной уже через сутки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Магазинная горчица часто подводит: то слишком сладкая, то совсем не острая. Я давно готовлю ее сама и убедилась — домашний вариант получается в разы вкуснее. Секрет прост: вместо воды используется обычный рассол от маринованных овощей.

Для приготовления возьмите чистую сухую банку и насыпьте 5 чайных ложек горчичного порошка. Отдельно подготовьте 60–70 мл рассола от огурцов или помидоров и подогрейте его в микроволновке 30 секунд, чтобы он стал горячим, но не кипел. Влейте рассол к порошку и сразу тщательно перемешайте до полной однородности, чтобы не осталось комочков. Плотно закройте банку и оставьте при комнатной температуре на сутки.

Через 24 часа добавьте каплю растительного масла и снова перемешайте. Горчица станет более нежной и аппетитной на вид. Такая приправа идеально подходит к холодцу, мясу или рыбе. Храните ее в холодильнике, но лучше готовить небольшими порциями — свежая она самая ароматная и по-настоящему острая.

Ранее сообщалось, что речная рыба часто имеет запах тины, а после заморозки вкус становится слабее. Раньше я спасала ситуацию лимоном, но нашла более удобный вариант. Теперь готовлю лимонную соль — она хранится долго и отлично улучшает вкус.

Проверено редакцией
Читайте также
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
Общество
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Общество
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Семья и жизнь
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Ем и не могу остановиться! Венгерский салат «Дядя Ваня» — хрустящий, сочный: подходит и как закуска, и как гарнир
Общество
Ем и не могу остановиться! Венгерский салат «Дядя Ваня» — хрустящий, сочный: подходит и как закуска, и как гарнир
Традиционные русские вареники — лепим как в старину: лучшее тесто и начинка
Семья и жизнь
Традиционные русские вареники — лепим как в старину: лучшее тесто и начинка
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угроза окружения, ловушка для ВСУ: новости СВО к утру 21 февраля
Долги за «коммуналку» спишут быстро и онлайн: как это будет работать
Врач назвала продукты, которые помогают поддержать здоровье глаз
Аналитики заметили изменение пищевых привычек россиян
Американские хоккеисты сошлись на Олимпиаде со словаками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 февраля: инфографика
Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области
Экс-премьер Украины объяснил, кто может помочь в устранении власти в Киеве
Букингемский дворец не будет мешать исключению брата короля из наследников
Более 10 россиян пострадали при ночной атаке ВСУ на одну из республик
ВСУ бегут с позиций из-за бесконечных атак: успехи ВС РФ к утру 21 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 77 БПЛА
Новые законы начнут действовать в России с 1 марта
Российского чиновника арестовали по делу о взятке в виде Lexus
«Мистика или логистика?»: экспертам из РФ мешали попасть на встречу в ООН
«Это полный крах, спасайтесь»: украинцев призвали бежать из страны
Экс-премьер Украины объяснил, с каким условием нужно продолжать переговоры
Сорвавшего гособоронзаказ российского бизнесмена заочно арестовали
Врач рассказала, как снизить влияние хронического стресса на организм
Аномальные адские морозы до −48: погода в РФ с 23 февраля по 1 марта
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.