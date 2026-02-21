Забудьте о безвкусной магазинной приправе: домашняя горчица на рассоле получается ядреной и ароматной уже через сутки

Магазинная горчица часто подводит: то слишком сладкая, то совсем не острая. Я давно готовлю ее сама и убедилась — домашний вариант получается в разы вкуснее. Секрет прост: вместо воды используется обычный рассол от маринованных овощей.

Для приготовления возьмите чистую сухую банку и насыпьте 5 чайных ложек горчичного порошка. Отдельно подготовьте 60–70 мл рассола от огурцов или помидоров и подогрейте его в микроволновке 30 секунд, чтобы он стал горячим, но не кипел. Влейте рассол к порошку и сразу тщательно перемешайте до полной однородности, чтобы не осталось комочков. Плотно закройте банку и оставьте при комнатной температуре на сутки.

Через 24 часа добавьте каплю растительного масла и снова перемешайте. Горчица станет более нежной и аппетитной на вид. Такая приправа идеально подходит к холодцу, мясу или рыбе. Храните ее в холодильнике, но лучше готовить небольшими порциями — свежая она самая ароматная и по-настоящему острая.

