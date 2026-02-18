Зимняя Олимпиада — 2026
Лимонная соль своими руками вместо дорогих приправ: простой рецепт из 120 г соли и 1 лимона без лишней химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Речная рыба часто имеет запах тины, а после заморозки вкус становится слабее. Раньше я спасала ситуацию лимоном, но нашла более удобный вариант. Теперь готовлю лимонную соль — она хранится долго и отлично улучшает вкус.

Для приготовления нужно всего 120 г поваренной соли и 1 лимон. Цитрус тщательно вымойте и вытрите насухо. Снимите мелкой тёркой цедру, затем выжмите сок. Соль высыпьте в форму, добавьте цедру и сок, хорошо перемешайте. Масса станет влажной — так и должно быть.

Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте смесь сушиться на 10–20 минут. Следите, чтобы соль не потемнела. Затем досушите до рассыпчатого состояния. Готовую приправу пересыпьте в сухую банку.

Такая соль идеально подходит для рыбы, котлет и птицы. Она убирает неприятный запах и придаёт блюду свежую цитрусовую нотку.

Ранее сообщалось, что тушеная капуста — простой, доступный и питательный гарнир для ежедневного стола. Но привычный вариант с луком и морковью кажется скучноватым, а добавления мяса или грибов не всегда хочется. Есть два простых приема, которые превращают обычную капусту в блюдо с ресторанным акцентом.

кулинария
советы
еда
продукты
Марина Макарова
М. Макарова
