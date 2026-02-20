Зимняя Олимпиада — 2026
Ем и не могу остановиться! Венгерский салат «Дядя Ваня» — хрустящий, сочный: подходит и как закуска, и как гарнир

Фото: D-NEWS.ru
Этот венгерский салат «Дядя Ваня» — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится быстро, а съедается ещё быстрее. Его необычность в том, что из самых доступных овощей получается настоящий кулинарный шедевр с насыщенным сладко-кислым вкусом и лёгкой пикантностью. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая капуста, сочный болгарский перец, ароматная морковь и лук в густом томатном соусе с пряными нотками укропа и петрушки. Салат идеален и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу, и просто как вкусное дополнение к ужину. Он хранится в холодильнике и со временем становится только вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг белокочанной капусты, 300 г моркови, 200 г репчатого лука, 200 г болгарского перца, 3 ст. ложки томатной пасты, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки 9% уксуса, 100 мл растительного масла, 150 мл воды, пучок укропа и петрушки. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке, лук и перец нарежьте тонкой соломкой. В кастрюле смешайте масло, воду, сахар, соль и томатную пасту, доведите до кипения. Закиньте все овощи, перемешайте и тушите под крышкой 15–20 минут на среднем огне. Влейте уксус, добавьте рубленую зелень, прогрейте 2–3 минуты. Горячим разложите по банкам или подавайте к столу после остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

