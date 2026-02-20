Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 11:15

Домашний попкорн как в кинотеатре: сладкий и сырный варианты за минуты без лишних усилий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вечер с фильмом и хрустящей закуской — классика домашнего отдыха. Но магазинный попкорн можно легко превратить в настоящий деликатес, добавив пару простых ингредиентов. Всего несколько минут — и обычные кукурузные зерна становятся ароматным лакомством, которым приятно угощать семью.

Для сырного попкорна достаточно нарезать 50 граммов твердого сыра тонкими ломтиками и распределить их по пачке готового попкорна в микроволновой тарелке. Прогреваем до расплавления сыра и тщательно перемешиваем, чтобы каждая кукурузинка покрылась ароматной корочкой.

Сладкий вариант готовится с маршмеллоу и сливочным маслом по 50 граммов. При желании добавьте немного сахара. Смесь растапливают в микроволновке до однородности, выливают на попкорн и перемешивают. В итоге — карамелизированная, мягкая и ароматная закуска.

Эти простые рецепты легко адаптировать под свои вкусы: больше сыра или сладости — и любимый попкорн превращается в домашнее лакомство, не уступающее киношному.

Ранее сообщалось, что хозяйки замечают, что тертый картофель быстро темнеет и портит вид будущих драников. На самом деле избежать этого очень просто, если знать несколько проверенных кухонных приемов. Они помогают сохранить аппетитный цвет и делают блюдо еще вкуснее.

Проверено редакцией
Читайте также
Гренки «По-мегрельски» с сыром и зеленью: хрустящая корочка, тягучая начинка — объедение за 5 минут
Общество
Гренки «По-мегрельски» с сыром и зеленью: хрустящая корочка, тягучая начинка — объедение за 5 минут
Цветут с весны и до заморозков: 3 многолетника, которые обеспечат клумбу без перерыва
Общество
Цветут с весны и до заморозков: 3 многолетника, которые обеспечат клумбу без перерыва
Фарширую блины по-новому — прямо на сковороде. Нежные полумесяцы с творогом — идеальный рецепт на Масленицу
Общество
Фарширую блины по-новому — прямо на сковороде. Нежные полумесяцы с творогом — идеальный рецепт на Масленицу
Попробовали этот теплый салат в кафе и подсели: 3 разных перца и хрустящая курица — вкус просто улетный
Общество
Попробовали этот теплый салат в кафе и подсели: 3 разных перца и хрустящая курица — вкус просто улетный
В таком виде кабачки готова есть круглый год: рулет со сметанным кремом — все элементарно
Общество
В таком виде кабачки готова есть круглый год: рулет со сметанным кремом — все элементарно
закуски
еда
советы
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли, зачем нужен новый ГОСТ на бананы
Посетителя ресторана уличили в подкидывании волос из подмышек в еду
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак
Москвичам рассказали, когда в столице начнется оттепель
Генерал раскрыл тайну неопознанного самолета США, пересекшего границу РФ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.