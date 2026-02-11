Тертый картофель больше не потемнеет: простые кухонные хитрости, которые сохранят светлый цвет и вкус драников

Многие хозяйки замечают, что тертый картофель быстро темнеет и портит вид будущих драников. На самом деле избежать этого очень просто, если знать несколько проверенных кухонных приемов. Они помогают сохранить аппетитный цвет и делают блюдо еще вкуснее.

Потемнение картофеля происходит из-за контакта мякоти с воздухом. Сразу после натирания картофель нужно опустить в миску с холодной водой или тщательно промыть. Это удаляет лишний крахмал и замедляет изменение цвета. Затем в массу добавляют измельченный репчатый лук — он не только сохраняет светлыи оттенок, но и делает драники сочнее. Если лука нет, можно использовать немного свежевыжатого лимонного сока, кислота эффективно тормозит окисление. Еще один домашнии способ — добавить небольшое количество свежего яблочного пюре. Оно тоже помогает сохранить естественный цвет. Главное — работать быстро, тогда драники после жарки останутся румяными и аппетитными.

