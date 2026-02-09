Зимняя Олимпиада — 2026
Даже те, кто не любит печень, просят добавку: запекаю ее под овощной шубой — получается мягкой, сочной и без горечи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие хозяйки обходят печень стороной из-за характерного вкуса и риска пересушить продукт. Но один проверенный способ позволяет приготовить ее нежной и сочной. Запекание под овощным слоем не только смягчает структуру, но и делает вкус более деликатным и приятным.

Для блюда понадобится печень говяжья — 350 граммов, луковицы среднего размера — две штуки, морковь свежая — две штуки, зубчики чеснока — три штуки, майонезный соус — две столовые ложки, сыр твердых сортов — 100 граммов, масло для обжаривания, специи и соль.

Печень нарежьте порционными кусочками. Лук измельчите и обжарьте до прозрачности. Морковь натрите на крупной терке, смешайте с измельченным чесноком, майонезом и специями. В форму выложите печень, затем лук и морковную смесь. Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте при ста восьмидесяти градусах около тридцати минут. Подавайте блюдо горячим с любым гарниром.

печень говяжья — 350 граммов
луковицы среднего размера — две штуки
морковь свежая — две штуки
зубчики чеснока — три штуки
майонезный соус — две столовые ложки
сыр твердых сортов — 100 граммов
масло для обжаривания
специи и соль
Печень нарежьте порционными кусочками. Лук измельчите и обжарьте до прозрачности. Морковь натрите на крупной терке, смешайте с измельченным чесноком, майонезом и специями.
В форму выложите печень, затем лук и морковную смесь. Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте при ста восьмидесяти градусах около тридцати минут. Подавайте блюдо горячим с любым гарниром.
