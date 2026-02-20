Зимняя Олимпиада — 2026
Попробовали этот теплый салат в кафе и подсели: 3 разных перца и хрустящая курица — вкус просто улетный

Фото: D-NEWS.ru
Яркий, сочный и очень ароматный салат, который легко заменит полноценный ужин. Нежная курица в соусе, хрустящие перцы и легкая сладко-соленая нотка делают его по-настоящему ресторанным — но готовится он дома за считаные минуты. Горячий, сытный и очень эффектный — такой салат всегда собирает комплименты и исчезает со стола первым.

Ингредиенты: куриное филе — 300 г, паприка — 1/2 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., крахмал — 1 ст. л., лук — 1 шт., болгарский перец красный — 1 шт., болгарский перец желтый — 1 шт., болгарский перец зеленый — 1 шт., кинза — 1 пучок, кунжут — по вкусу, соевый соус — 4 ст. л., кетчуп — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., мед — 1 ст. л., чеснок — 1 ст. л., вода — 2 ст. л., растительное масло — для жарки.

Приготовление: куриное филе нарезают пластинками, добавляют паприку, перец и крахмал, хорошо перемешивают и обжаривают на разогретой сковороде до румяной корочки, затем перекладывают в миску. В том же масле обжаривают нарезанный лук, добавляют нарезанные треугольниками перцы и готовят 2–3 минуты, чтобы овощи остались слегка хрустящими. Лишнее масло при необходимости сливают. Для соуса смешивают соевый соус, кетчуп, паприку, перец, мед, чеснок и воду, прогревают до легкого кипения. Возвращают в сковороду курицу и овощи, перемешивают с соусом, прогревают 1–2 минуты. В конце добавляют нарезанную кинзу и посыпают кунжутом.

Ранее мы делились рецептом тонкой пиццы как в пиццерии. Смешиваем 2 ложки сметаны и кефир — через 20 минут готово.

