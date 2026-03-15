Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 03:26

Этот соус — мой секрет превращения простого мороженого в ресторанный десерт. Всего 5 минут на плите, и у вас — бархатный тропический топинг

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые запоминающиеся вкусы рождаются из минимального набора продуктов. Этот манговый топинг — прямое тому доказательство.

Что понадобится

Спелое манго (мякоть) — 400 г, сахарный песок — 50–70 г (по вкусу), свежевыжатый лимонный сок — 1–2 ст. л.

Как я его готовлю

Мякоть спелого манго нарезаю некрупными кубиками и перекладываю в сотейник с толстым дном. Сразу добавляю сахар и лимонный сок, все аккуратно перемешиваю и оставляю на 10–15 минут, чтобы фрукт пустил сок, а сахар частично растворился. После этого ставлю сотейник на средний огонь и, постоянно помешивая деревянной лопаткой, довожу массу до активного, но не бурного кипения. Уменьшаю нагрев до минимума и томлю соус ровно 5 минут, продолжая помешивать. За это время манго станет совершенно мягким, а сироп загустеет до приятной, обволакивающей консистенции. Снимаю с огня и даю полностью остыть. На этом этапе можно оставить топинг с нежными кусочками или превратить его в идеально гладкий крем-соус, пробив погружным блендером. Переливаю в чистую банку, храню в холодильнике и подаю к шарику ванильного мороженого, панкейкам, творогу или использую как прослойку для чизкейка.

Проверено редакцией
еда
рецепты
десерты
фрукты
мороженое
Дмитрий Демичев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.