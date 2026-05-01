«Потому что сделали свой выбор»: мэр Энергодара о мести ВСУ жителям

Мэр Пухов: украинские военные считают жителей Энергодара противниками

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, воспринимая его жителей как противников, заявил РИА Новости мэр города Максим Пухов. Он отметил, что удары наносятся практически ежедневно, и в текущем году, по его данным, погибли три человека.

ВСУ мстят жителям Энергодара. Для ВСУ все энергодарцы — враги, потому что не уехали в 2022 на Украину, а сделали свой выбор и остались жить и работать в своем родном городе, который стал неотъемлемой частью России, — передает Пухов.

Ранее, 30 апреля, один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Энергодара. По словам Пухова, удар с помощью FPV-дрона был нанесен около 08:30 по московскому времени в районе одного из местных магазинов.

Также стало известно, что в Ростовской области была отражена воздушная атака беспилотников. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, БПЛА были уничтожены сразу в пяти районах области. Речь идет о Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском районах.

