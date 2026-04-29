Погибшего из-за атаки дрона работника ЗАЭС проводили в последний путь В Энергодаре простились с погибшим от удара дрона сотрудником ЗАЭС

Церемония прощания с сотрудником Запорожской атомной электростанции, погибшим в результате атаки украинского беспилотника на транспортный цех станции, состоялась в Энергодаре, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, в последний путь мужчину проводили члены семьи, родственники, коллеги и друзья.

Попрощались с нашим сотрудником, который погиб в результате удара украинского беспилотника. На похоронах присутствовали члены семьи, родственники, коллеги и друзья, — сказала Яшина.

Ранее генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил, что гибель сотрудника ЗАЭС в результате удара беспилотника ВСУ является убийством. Трагедия произошла в ночь на 27 апреля, когда удар был нанесен по инфраструктуре станции. Семье погибшего пообещали оказать всю необходимую помощь.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что его миссия на Запорожской АЭС проведет расследование гибели сотрудника станции от удара беспилотника. Организация будет следить за ситуацией.