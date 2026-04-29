29 апреля 2026 в 19:28

В животе девочки-подростка выросла гигантская опухоль размером с ребенка

В Воронеже врачи удалили 15-летней девочке опухоль размером с новорожденного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Врачи в Воронеже провели сложную операцию 15-летней пациентке, которой удалили опухоль размером с новорожденного, сообщили в региональном Минздраве. В марте девочка вместе с родителями обратилась в больницу с жалобами на тянущую боль и заметное увеличение живота. Обследование показало наличие крупного новообразования в брюшной полости.

По размерам новообразование соответствовало объему живота при доношенной беременности, — говорится в сообщении.

Медики решили срочно удалить образование через небольшой прокол в передней брюшной стенке. Такой щадящий метод позволяет обойтись без крупных разрезов, снижает риск осложнений и ускоряет восстановление. После вмешательства состояние пациентки быстро стабилизировалось, и уже на четвертые сутки ее выписали из стационара.

Такие кисты встречаются довольно редко и составляют от 5 до 20% среди всех образований придатков матки, — рассказали акушеры.

Ранее молодой житель Тюмени лишился детородного органа из-за врачебной ошибки. По словам юриста Романа Матвеева, медики не смогли вовремя распознать опасный диагноз и отправили пациента домой. Спустя всего несколько часов боль стала невыносимой, парень повторно вызвал скорую, и при втором осмотре врачи диагностировали перекрут яичка.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
