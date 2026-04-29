ДТП с тремя грузовиками унесло жизнь одного человека

29 апреля 2026 в 19:31

Один человек погиб в ДТП с авто и тремя грузовиками под Волгоградом

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием одного легкового автомобиля и трех грузовых машин в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, авария произошла в среду около 16:20 на 618-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград.

В результате аварии один человек погиб, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

Региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили по факту аварии. Также на место прибыл и.о. прокурора Дубовского района области Станислав Меденцов.

Ранее сообщалось о ДТП с маршрутным такси малой вместимости и легковушкой Hyundai в Астрахани. По данным УМВД, из-за сильного удара маршрутка опрокинулась. Причиной аварии назвали выезд на красный сигнал светофора.

До этого пять человек пострадали в ДТП с автобусом и автомобилем Volkswagen на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. По предварительным данным, автобус наехал на остановившуюся из-за аварии легковушку.

