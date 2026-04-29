29 апреля 2026 в 19:52

«По заветам Гитлера»: эксперт объяснил атаку ВСУ на автобус под Шебекино

Военэксперт Дандыкин: ВСУ ударили по автобусу под Шебекино, чтобы посеять страх

Украинские войска атакуют мирное население в приграничных регионах РФ, чтобы запугать гражданских, выразил мнение в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. Так он прокомментировал удар ВСУ по автобусу в Белгородской области, в результате которого погибли три человека.

Неонацисты бьют для того, чтобы посеять страх, неуверенность, возбудить какие-то протестные настроения. <…> Они действуют по заветам бандеровцев, по заветам Гитлера, — подчеркнул собеседник.

Дандыкин обратил внимание, что в Европе на такие атаки, в результате которых гибнут мирные жители РФ, давно никто не обращает внимания. При этом ВСУ совершают подобные террористические акты из-за своих неудач на поле боя, уверен он.

Это единственное, что они могут сделать на фоне своих провалов, которые вполне реальны и будут становиться еще реальнее, — указал военный эксперт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По его словам, в результате целенаправленного удара по мирным жителям погибли три женщины, еще восемь человек получили ранения и были доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Кристина Воронина
К. Воронина
