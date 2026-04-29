Росстат рассказал, на сколько выросли реальные доходы россиян в I квартале

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в первом квартале 2026 года увеличились на 1,5% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. Показатель рассчитывается как доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

В четвертом квартале 2025 года рост составлял 5,8%, в третьем квартале — 7,7%, во втором квартале — 10,1%, в первом квартале — 7,1%. В целом за 2025 год показатель увеличился на 7,4%. Согласно сентябрьскому макропрогнозу Минэкономразвития РФ, в 2026 году ожидается рост реальных располагаемых доходов населения на 2,1%.

Ранее в Росстате сообщили, что суммарная задолженность по заработной плате в России на конец марта 2026 года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.

Также стало известно, что группа депутатов Госдумы готовится внести на рассмотрение межфракционный законопроект, согласно которому в России предлагается ввести минимальный почасовой размер оплаты труда. Соответствующие изменения хотят включить в Трудовой кодекс РФ.