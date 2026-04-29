Росстат рассказал, на сколько выросли реальные доходы россиян в I квартале

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в I квартале выросли на 1,5%

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в первом квартале 2026 года увеличились на 1,5% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. Показатель рассчитывается как доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

В четвертом квартале 2025 года рост составлял 5,8%, в третьем квартале — 7,7%, во втором квартале — 10,1%, в первом квартале — 7,1%. В целом за 2025 год показатель увеличился на 7,4%. Согласно сентябрьскому макропрогнозу Минэкономразвития РФ, в 2026 году ожидается рост реальных располагаемых доходов населения на 2,1%.

Ранее в Росстате сообщили, что суммарная задолженность по заработной плате в России на конец марта 2026 года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.

Также стало известно, что группа депутатов Госдумы готовится внести на рассмотрение межфракционный законопроект, согласно которому в России предлагается ввести минимальный почасовой размер оплаты труда. Соответствующие изменения хотят включить в Трудовой кодекс РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин привел Трампу цифры по обмену телами погибших с Киевом
Путин и Трамп обсудили наземную операцию в Иране
Путин и Трамп обсудили масштабные экономические и энергетические проекты
Стало известно, по чьей инициативе состоялся разговор Трампа и Путина
Путин выразил Трампу поддержку после покушения в отеле
Эксперт развеял миф о снижении цен на «вторичку»
В деле о пыпытке убийства Трампа обнаружили жуткую деталь
Путин передал Меланье Трамп поздравления с прошедшим днем рождения
Путин подтвердил желание достичь целей СВО путем переговоров
Ушаков двумя словами описал разговор Путина и Трампа
Ушаков рассказал о беседе Путина и Трампа о террористических атаках Киева
Трамп попросил Путина охарактеризовать происходящее в зоне СВО
Путин предложил Трампу объявить перемирие на День Победы
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Стивен Сигал вспомнил о моменте, когда Путин вручал ему паспорт
Германия подарит Украине станцию, работавшую на газе из «Северного потока»
Экс-глава челябинского Роспотребнадзора попал под следствие
Политолог раскрыл, может ли визит Карла III разрешить конфликт США и Европы
OpenAI обвинили в сокрытии планов школьного стрелка
Патрушев сообщил о рекордном товарообороте между Россией и ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

