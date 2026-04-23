В Госдуме предложили ввести новый минимум зарплаты в России

23 апреля 2026 в 07:47

В Госдуме предложили ввести в России минимальный почасовой размер оплаты труда

В Госдуме предложили ввести в России минимальный почасовой размер оплаты труда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Группа депутатов Госдумы готовится внести на рассмотрение межфракционный законопроект, согласно которому в России предлагается ввести минимальный почасовой размер оплаты труда, передает ТАСС. Соответствующие изменения хотят включить в Трудовой кодекс РФ.

Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность этой категории работников, — отметил один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект предлагает устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ, при этом он не может быть ниже стоимости часа, рассчитанной от величины МРОТ. На него также будут распространяться гарантии со стороны работодателей и бюджетов.

Как отмечается в пояснительной записке, работодатели все чаще экономят на оплате труда, нанимая сотрудников на условиях неполной занятости, что упрощает процедуру сокращения штата. В результате зарплата таких работников, рассчитываемая на основе МРОТ, нередко оказывается значительно ниже прожиточного минимума.

Ранее Росстат сообщал, что суммарная задолженность по заработной плате в России на конец марта 2026 года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.

