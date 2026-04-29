Появилась информация об инструкторе ВСУ, убивавшем бойцов на полигоне Убивавший мобилизованных на полигоне инструктор ВСУ оказался уголовником

Инструктором, убивавшим мобилизованных военнослужащих ВСУ на полигоне, оказался ранее судимый житель Полтавской области Александр Сушич, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Накануне источник агентства рассказывал, что инструктор 225-го отдельного штурмового полка с позывным Апрель оборудовал братскую могилу прямо на полигоне.

Военным преступником оказался уголовник из Полтавской области Александр Сушич (1985 года рождения), осужденный ранее за грабеж и мошенничество, — заявил собеседник агентства.

По информации источника, выйти на след подозреваемого удалось при содействии украинских женщин, мстящих за смерть своих мужей и близких родственников. Также в апреле сообщалось, что инструкторы 225-го полка насмерть забили отца-одиночку, который хотел демобилизоваться из-за гибели супруги.

Ранее на Украине по ошибке «похоронили» живого бойца ВСУ. Позже оказалось, то на деле солдат попал в плен к российским войскам, он попал на видео с другими военными . После эксгумации была проведена ДНК-экспертиза и выяснилось, что погребенные останки принадлежат другому человеку.