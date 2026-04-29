Появилась информация об инструкторе ВСУ, убивавшем бойцов на полигоне

Инструктором, убивавшим мобилизованных военнослужащих ВСУ на полигоне, оказался ранее судимый житель Полтавской области Александр Сушич, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Накануне источник агентства рассказывал, что инструктор 225-го отдельного штурмового полка с позывным Апрель оборудовал братскую могилу прямо на полигоне.
Военным преступником оказался уголовник из Полтавской области Александр Сушич (1985 года рождения), осужденный ранее за грабеж и мошенничество, — заявил собеседник агентства.
По информации источника, выйти на след подозреваемого удалось при содействии украинских женщин, мстящих за смерть своих мужей и близких родственников. Также в апреле сообщалось, что инструкторы 225-го полка насмерть забили отца-одиночку, который хотел демобилизоваться из-за гибели супруги.
Ранее на Украине по ошибке «похоронили» живого бойца ВСУ. Позже оказалось, то на деле солдат попал в плен к российским войскам, он попал на видео с другими военными . После эксгумации была проведена ДНК-экспертиза и выяснилось, что погребенные останки принадлежат другому человеку.