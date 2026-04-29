В ЦБ приняли решение по регулированию потребкредитов Банк России решил не ужесточать регулирование выдачи потребкредитов

Банк России не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в третьем квартале, сообщили в пресс-службе регулятора. В ЦБ сохранили действующие макропруденциальные лимиты и надбавки.

Доля проблемных кредитов на 1 апреля 2026 года составила 13,1%, отметили в банке. Это связано с вызреванием займов, выданных в период перегрева 2023–2024 годов, и сокращением портфеля.

Показатели обслуживания кредитов постепенно улучшаются, подчеркнул регулятор. Доля просрочки более 30 дней на третий месяц составила 0,8% по кредитам наличными и 2,7% по кредитным картам.

Для покрытия рисков банки сформировали макропруденциальный буфер капитала в размере 8,3% от портфеля, пояснили в ЦБ. Этот буфер может быть распущен в будущем при необходимости.

В Банке России также отметили снижение доли рискованных кредитов с показателем долговой нагрузки более 50% до 18% в первом квартале 2026 года. Годом ранее этот показатель составлял 24%.

Ранее вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что более 26 млн граждан России установили самозапрет на кредиты. На встрече с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что активировать такую опцию можно на «Госуслугах».