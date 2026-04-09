09 апреля 2026 в 19:50

Григоренко назвал число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Григоренко: более 26 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Дмитрий Григоренко Фото: kremlin.ru
Более 26 млн граждан России установили самозапрет на кредиты, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. На встрече с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что активировать такую опцию можно на «Госуслугах».

Свыше 26 млн человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов, — сказал Григоренко.

Ранее юрист Александр Козлов предупредил, что за оформленный при самозапрете кредит может грозить уголовное дело по статье о мошенничестве. Он отметил, что это возможно, если установят, что заемщик действовал с намерением не возвращать деньги.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что жители России смогут устанавливать самозапрет на совершение покупок на маркетплейсах. По словам депутата, механизм уже отработан в сфере азартных игр. Он позволит предотвратить необдуманные траты, а также защитит граждан от мошеннических покупок с использованием их персональных данных.

