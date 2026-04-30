В Ростовской области уничтожили БПЛА в пяти районах

Минувшей ночью в Ростовской области была отражена воздушная атака беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он написал, что БПЛА были уничтожены сразу в пяти районах области.

Речь идет о Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, отметил Слюсарь. Он добавил, что этот вопрос уточняется.

На настоящий момент в регионе сохраняется беспилотная опасность. Губернатор призвал жителей к осторожности и по возможности не покидать безопасные места.

Ранее старший сержант Николай Васильев уничтожил беспилотник ВСУ, который пытался вести скрытное наблюдение за позициями российских военнослужащих. По данным Минобороны РФ, военнослужащий пребывал на наблюдательном посту.

До этого силами ПВО удалось перехватить и уничтожить 50 украинских БПЛА за семь часов, рассказали в Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей. Также ВСУ пытались атаковать Пермский край.

В Ростовской области уничтожили БПЛА в пяти районах
