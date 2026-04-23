Заварного теста больше не боюсь — готовлю вкуснейшие профитроли с мороженым

Хотите подать эффектный десерт за 15 минут? Заготовьте профитроли впрок! Правильно приготовленные и замороженные, они месяцами ждут своего звездного часа, чтобы после краткой реанимации в духовке превратиться в основу для потрясающего угощения.

Что понадобится

250 мл воды, 100 г сливочного масла, 150 г муки, 4 яйца, щепотка соли. Для соуса: 100 мл молока, 100 г темного шоколада, 20 г сливочного масла. 300–400 г ванильного мороженого.

Как я готовлю

Духовку разогреваю до 200°C. Воду, масло и соль довожу до кипения. Всыпаю муку, вымешиваю 2 минуты до гладкого шара, снимаю с огня. Остужаю 5–7 минут.

Вбиваю яйца по одному, тщательно перемешивая. Тесто перекладываю в мешок с насадкой 1–1,5 см. Отсаживаю шарики на пергамент. Выпекаю при 200°C 20 минут, затем при 180°C еще 10–15 минут. Готовые профитроли прокалываю зубочисткой, остужаю на решетке.

Для соуса молоко нагреваю, добавляю шоколад, перемешиваю. Вмешиваю масло. Профитроли разрезаю, наполняю мороженым, поливаю соусом.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.