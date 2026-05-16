Смешала кефир с курагой и орехами — через 40 минут подаю пирог «Шахерезада»: сочнее и нежнее магазинного кекса

Беру кефир, муку, курагу и орехи — пеку пирог без дрожжей за 40 минут. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежную, влажную выпечку с ореховой ноткой и сладкой кислинкой. Никакого замеса — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный пирог с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, влажной мякотью внутри. Курага придает сладкую кислинку и сочные вкрапления, а грецкие орехи — приятный хруст и ореховый аромат. Он не черствеет несколько дней и идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 3 яйца, 200 г сахара, 300 г муки, 100 г сливочного масла, 1 ч. ложка разрыхлителя, 150 г кураги, 100 г грецких орехов. Курагу залейте кипятком на 10 минут, обсушите и нарежьте кусочками. Орехи порубите. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло и кефир. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Добавьте курагу и орехи. Вылейте тесто в форму. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот пирог с курагой и орехами. Пирог поднялся ровно, корочка получилась золотистой, а мякоть — влажной и ароматной. Даже на второй день он не зачерствел, остался таким же сочным. Кстати, курагу можно заменить на чернослив или изюм — результат будет не хуже. Находка, а не рецепт!

