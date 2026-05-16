День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 14:00

Смешала кефир с курагой и орехами — через 40 минут подаю пирог «Шахерезада»: сочнее и нежнее магазинного кекса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кефир, муку, курагу и орехи — пеку пирог без дрожжей за 40 минут. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежную, влажную выпечку с ореховой ноткой и сладкой кислинкой. Никакого замеса — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный пирог с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, влажной мякотью внутри. Курага придает сладкую кислинку и сочные вкрапления, а грецкие орехи — приятный хруст и ореховый аромат. Он не черствеет несколько дней и идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 3 яйца, 200 г сахара, 300 г муки, 100 г сливочного масла, 1 ч. ложка разрыхлителя, 150 г кураги, 100 г грецких орехов. Курагу залейте кипятком на 10 минут, обсушите и нарежьте кусочками. Орехи порубите. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло и кефир. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Добавьте курагу и орехи. Вылейте тесто в форму. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот пирог с курагой и орехами. Пирог поднялся ровно, корочка получилась золотистой, а мякоть — влажной и ароматной. Даже на второй день он не зачерствел, остался таким же сочным. Кстати, курагу можно заменить на чернослив или изюм — результат будет не хуже. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру творог, курагу и яйца — через 45 минут пышный пирог готов, слаще и нежнее любой творожной запеканки
Общество
Беру творог, курагу и яйца — через 45 минут пышный пирог готов, слаще и нежнее любой творожной запеканки
На кефире — прошлый век: творожные булочки «Бархат» с курагой и орехами готовятся за 15 минут — мягче пуха и слаще булочек из кофейни
Общество
На кефире — прошлый век: творожные булочки «Бархат» с курагой и орехами готовятся за 15 минут — мягче пуха и слаще булочек из кофейни
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
С капустой — прошлый век. Готовлю заливной пирог с зеленым луком — улетает с чаем на раз-два
Общество
С капустой — прошлый век. Готовлю заливной пирог с зеленым луком — улетает с чаем на раз-два
курага
рецепты
пироги
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое детей выпали из окна в Подмосковье
Подросток без прав сел за руль и оказался на дне водоема
Школьник попал под украинский удар в Шебекино
Европейские лидеры задумались о переговорах с Путиным
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа на АЗС в Пятигорске
Магнитные бури сегодня, 16 мая: что завтра, рассеянность, головные боли
Неудачный ремейк? Как ВСУ пытались повторить операцию «Поток», что известно
Российский фигурист раскрыл правду о безопасности в США
«Это шизофрения»: Захарова жестко раскритиковала резолюцию ЕП к КНР
Строитель изменил многолетней привычке и выиграл целое состояние
Россиянке по ошибке прислали видео с истязанием ребенка из ОАЭ
Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитого паука
Выросло число пострадавших при взрыве в Пятигорске
На Крымском мосту возникла гигантская очередь
ВСУ попытались нанести удар по ЗАЭС с помощью дрона-камикадзе
«Расизм и ксенофобия»: Захарова о слабостях «цивилизованных европейцев»
«Барселону» решил покинуть ведущий нападающий
Политолог раскрыл, почему США раздувают конфликт с лабораториями на Украине
«Преступная империя»: Захарова обвинила Киев в торговле детьми
Стали известны последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.