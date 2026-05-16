Опубликованы новые кадры взрыва в Пятигорске

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал новые кадры взрыва в Пятигорске. На видеозаписи можно увидеть, что в небе возник огненный гриб.

После него остался столб дыма, который поднимается в воздух. Автор видео сделал кадры, когда проезжал мимо места происшествия на машине.

Взрыв на АЗС в Пятигорске прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза. Как отметил глава города Дмитрий Ворошилов, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Он также добавил, что происшествие никак не связано с атакой ВСУ.

Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что при взрыве пострадали два человека. По словам главы региона, один из них находится в тяжелом состоянии, с ним работают медики. Площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции в Пятигорске, по предварительным данным, составляет порядка 1 тыс. квадратных метров.

Ранее два человека пострадали в результате хлопка с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы в Башкирии. Их доставили в больницу с ожогами.