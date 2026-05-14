Беру творог, курагу и яйца — через 45 минут пышный пирог готов, слаще и нежнее любой творожной запеканки

Это гениально простой рецепт творожного пирога для тех, кто любит нежную влажную выпечку, но не хочет возиться со сложными бисквитами. Никакого отделения белков — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий пышный пирог с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной влажной мякотью внутри, которая буквально тает во рту. Курага придает сладкую кислинку и сочные вкрапления, а творог делает структуру мягкой и воздушной.

Пирог получается очень сытным и ароматным, он не черствеет несколько дней и хорош как в теплом, так и в холодном виде. Идеален для завтрака с чашкой кофе, для полдника или как десерт к чаю. Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9% жирности), 4 яйца, 200 г сахара, 200 г муки, 100 г кураги (заранее замочите в горячей воде на 15 минут), 100 г сливочного масла (размягченного), 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. Разогрейте духовку до 180 °C.

Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом. Курагу обсушите и нарежьте мелкими кусочками. В миске взбейте масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого. Добавьте творог, ванилин и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте.

Добавьте курагу, перемешайте. Выложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 40–45 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Мария Левицкая
