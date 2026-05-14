Добавила творог и в тесто, и в начинку — через 20 минут к чаю подаю целый противень ватрушек без дрожжей — мягче пуха

Это гениально простой рецепт творожных ватрушек для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с дрожжевым тестом. Никакой опары — просто смешал, скатал шарики, сделал углубление и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышные румяные ватрушки с хрустящей золотистой корочкой и нежнейшей воздушной творожной начинкой внутри, которая буквально тает во рту. Тесто на твороге получается мягким, эластичным и не черствеет несколько дней.

Они намного вкуснее и нежнее магазинных, при этом готовятся из доступных продуктов. Идеальны для завтрака с чашкой чая, для полдника или как десерт для всей семьи.

Готовятся быстро, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 400 г муки, 200 г творога (5–9% жирности), 100 г сливочного масла (размягченного), 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, ванилин по желанию. Для начинки: 300 г творога, яйцо, 3 ст. ложки сахара, щепотка ванилина. В миске смешайте творог, размягченное масло, яйца, сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Для начинки смешайте творог, яйцо, сахар и ванилин. Разделите тесто на 10–12 шариков. Каждый шарик расплющите в лепешку, сделайте пальцем углубление. Выложите в углубление творожную начинку. Выложите ватрушки на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Мария Левицкая
