Пачка творога и щепотка ванили — через 30 минут на столе ватрушки-свертки: нежнее, чем в пекарне

Пачка творога и щепотка ванили — через 30 минут на столе ватрушки-свертки: нежнее, чем в пекарне

Беру творог, яйца и муку — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, посыпаю сахаром и корицей, выкладываю натертые яблоки, сворачиваю рулетом и запекаю. Через 30 минут на столе румяные ароматные свертки, которые получаются нежными, рассыпчатыми и намного вкуснее, чем в любой пекарне.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития. Получается обалденная вкуснятина: мягкое творожное тесто с ванильной ноткой, а внутри — сочная яблочная начинка с корицей, которая делает каждый кусочек сладким, ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г творога, 2 яйца, 1/3 чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванилин по вкусу, 250 г муки, 100 г сахара; для начинки — 2 яблока, 2 чайные ложки сахара, 1/2 чайной ложки корицы. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль, масло, сахар, ванилин, разрыхлитель, перемешайте. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто.

Раскатайте в прямоугольный пласт. Яблоки натрите на крупной терке, смешайте с сахаром и корицей. Выложите начинку на тесто, сверните плотным рулетом. Нарежьте рулет на порционные кусочки, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми — эти свертки исчезают быстрее, чем вы их испекли.

