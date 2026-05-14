Шойгу раскрыл, к чему должна вернуться Украина

Украине необходимо вернуться к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу, который закреплен в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Как передает ТАСС, он добавил, что устойчивый мир возможен только после устранения всех коренных причин конфликта.

Здесь наша позиция изменений не претерпела. Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта, как это не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Путин, — заявил Шойгу.

В Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года указано, что Украинская ССР торжественно провозглашает намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством. Такое государство не участвует в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия.

Вместе с этим Шойгу заявлял, что с начала 2026 года российские военнослужащие освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Площадь взятых под контроль территорий превышает 1800 квадратных километров, отметил он.