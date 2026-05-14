14 мая 2026 в 13:41

Раскрыта реальная причина давления Запада на Зеленского через НАБУ и САП

Политолог Павлив: Запад хочет ограничить влияние Зеленского на силовиков Украины

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запад стремится ограничить влияние украинского президента Владимира Зеленского на силовые структуры, оказывая на него давление через Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, это станет частью соглашения о предоставлении кредита Киеву на сумму €90 млрд (7,7 трлн рублей).

[Для Запада] нелогично и бессмысленно [менять Зеленского на другого игрока]. Все это [давление] направлено на то, чтобы он подписал и выполнил меморандум, который будет прилагаться к выделению кредита на €90 млрд и ограничит его возможности влиять на силовые структуры Украины. И для того чтобы произошло переформатирование в парламенте Украины под коалиционное правительство, на которое тоже он не будет влиять. Плюс задача — выбить окончательно из политики [Андрея] Ермака (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) и [Рустема] Умерова (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. — NEWS.ru), — пояснил Павлив.

Ранее сообщалось, что арест Ермака послужил серьезным сигналом для Зеленского от западных стран. Европейские антикоррупционные организации пытаются оказать давление на украинского президента, чтобы тот инициировал необходимые реформы.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
