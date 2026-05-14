Раскрыта реальная причина давления Запада на Зеленского через НАБУ и САП

Запад стремится ограничить влияние украинского президента Владимира Зеленского на силовые структуры, оказывая на него давление через Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, это станет частью соглашения о предоставлении кредита Киеву на сумму €90 млрд (7,7 трлн рублей).

[Для Запада] нелогично и бессмысленно [менять Зеленского на другого игрока]. Все это [давление] направлено на то, чтобы он подписал и выполнил меморандум, который будет прилагаться к выделению кредита на €90 млрд и ограничит его возможности влиять на силовые структуры Украины. И для того чтобы произошло переформатирование в парламенте Украины под коалиционное правительство, на которое тоже он не будет влиять. Плюс задача — выбить окончательно из политики [Андрея] Ермака (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) и [Рустема] Умерова (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. — NEWS.ru), — пояснил Павлив.

Ранее сообщалось, что арест Ермака послужил серьезным сигналом для Зеленского от западных стран. Европейские антикоррупционные организации пытаются оказать давление на украинского президента, чтобы тот инициировал необходимые реформы.