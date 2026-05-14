Слова Путина о скором конце конфликта встревожили Запад JP: слова Путина о скором конце конфликта на Украине несут риски для Запада

Слова президента РФ Владимира Путина о скором завершении конфликта на Украине несут риски для Запада, сообщает Jerusalem Post. В издании отметили, что российский лидер демонстрирует уверенность в изменившемся глобальном балансе в пользу России.

Он похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных, — говорится в публикации.

Перемирие может создать больше проблем для Европы, чем затягивание кризиса. Пока боевые действия продолжаются, Европа остается относительно единой. Но с завершением кризиса снова всплывут неудобные вопросы, подчеркнули в Jerusalem Post.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил, что Украине необходимо вернуться к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу, который закреплен в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года. Он добавил, что устойчивый мир возможен только после устранения всех коренных причин конфликта.