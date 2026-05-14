День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 14:34

Путин выразил соболезнования главе Индии из-за бушующего циклона

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди из-за последствий циклона, который накрыл штат Уттар-Прадеш. Глава российского государства также попросил передать слова поддержки родным погибших, передает пресс-служба Кремля.

Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш, — сказано в сообщении.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования руководству Эфиопии в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны. Глава России попросил передать слова сочувствия семьям погибших.

В начале мая около 850 семей пострадали в результате наводнения в городе Куляб в Таджикистане. В результате погибли три человека, еще трое были госпитализированы. Пострадавшим направили гуманитарную помощь, им также была обещана единовременная поддержка со стороны руководства страны.

Власть
Индия
Владимир Путин
циклоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко
Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО
Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей
В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России
Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена
Офицер Росгвардии погиб при ударах ВСУ
Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские
В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»
Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав
Названы самые востребованные мобильные приложения в мире
В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая
Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась
Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы
Путин раскрыл технологические планы России
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре
На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи
Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры
Путин прибыл на съезд Союза машиностроителей России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.