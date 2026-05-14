Путин выразил соболезнования главе Индии из-за бушующего циклона

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди из-за последствий циклона, который накрыл штат Уттар-Прадеш. Глава российского государства также попросил передать слова поддержки родным погибших, передает пресс-служба Кремля.

Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш, — сказано в сообщении.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования руководству Эфиопии в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны. Глава России попросил передать слова сочувствия семьям погибших.

В начале мая около 850 семей пострадали в результате наводнения в городе Куляб в Таджикистане. В результате погибли три человека, еще трое были госпитализированы. Пострадавшим направили гуманитарную помощь, им также была обещана единовременная поддержка со стороны руководства страны.