Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре

Подозреваемого в серии поджогов автомобилей задержали в Краснодаре, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, 23-летний житель Кореновска поджигал машины в ЖК «Рекорд» из корыстных побуждений.

Первый инцидент был зафиксирован 6 мая, второй — 11 мая. В результате действий злоумышленника пострадали пять автомобилей, припаркованных на придомовых территориях. После произошедшего жители комплекса организовали дежурства, рассчитывая самостоятельно обнаружить поджигателя.

Ранее ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что житель красноярской Балахты получил девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за попытку заживо сжечь свою бывшую сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь. Мужчина совершил преступление из-за личной неприязни после расторжения романтических отношений.

До этого Выборгский районный суд определил меру пресечения для несовершеннолетнего гражданина, которому инкриминируется уничтожение оборудования на железнодорожных путях посредством поджога. Сам юноша не стал опровергать факт совершения преступления, однако в свое оправдание пояснил, что реализовывал инструкции, полученные от анонимных кураторов в Сети.