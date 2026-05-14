У берегов США заметили нечто, способное летать и нырять Свыше девяти тыс. загадочных объектов заметили под водой у берегов США

Тысячи загадочных объектов заметили в водах у побережья США, их происхождение пока остается неизвестным, пишет New York Post. С августа 2025 года очевидцы зафиксировали свыше таких девяти тыс. случаев. Неопознанные подводные объекты обнаружили в пределах 16 километров от суши.

Находка получила название Unidentified Submerged Object (USO), то есть неопознанные подводные объекты. Свидетели утверждают, что они способны стремительно двигаться под водой и беспрепятственно переходить из водной среды в воздушную.

Писатель, изучающий тему внеземных цивилизаций, сообщил, что американские подводные системы якобы не раз фиксировали объекты с необычайно высокой скоростью. По его мнению, это могут быть либо неизвестные технологии, либо ошибки оборудования. Наибольшее число сообщений поступило из районов Калифорнии и Флориды.

Ранее в рассекреченных ФБР файлах об НЛО появились упоминания о существах маленького роста. В одном из отчетов, датированных октябрем 1966 года, содержатся показания очевидцев о летающих объектах.