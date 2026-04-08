Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок

Сотрудники ФСБ совместно с транспортной полицией в Санкт-Петербурге задержали гражданина России за попытку незаконной передачи иностранному представителю информации, касающейся ремонта двигателей дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка». Как передает РИА Новости, возбуждено уголовное дело.

Пресечена попытка передачи представителю иностранного государства комплектующих для ремонта дизельного двигателя, являющегося составной частью дизель-генератора — главной энергетической установки дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка». Перемещения продукции за рубеж допущено не было, — заявили в ФСБ.

Ранее в Белгородской области сотрудники ФСБ поймали 34-летнего гражданина, который шпионил в пользу Украины. Мужчина был завербован украинской военной разведкой через мессенджер и за деньги собирал данные о ситуации в приграничных районах.

До этого жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали.