Сотрудники ФСБ поймали шпиона в Белгородской области

В Белгородской области сотрудники ФСБ поймали 34-летнего гражданина, который шпионил в пользу Украины. Мужчина был завербован украинской военной разведкой через мессенджер и за деньги собирал данные о ситуации в приграничных районах, сообщили ТАСС в ЦОС. Шпион выслеживал места дислокации российских бойцов и техники, после чего пересылал точные координаты своим кураторам для организации атак.

Действуя по заданию украинской разведки, фигурант в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил РФ и отправил их своим украинским кураторам посредством мессенджеров, — рассказали ФСБ.

Ранее жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали.

Также Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина работала в интересах Киева.