Российские системы ПВО сбили почти 400 беспилотников ВСУ за сутки

Российские системы ПВО сбили 390 беспилотников ВСУ и снаряд РСЗО HIMARS за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Всего с начала СВО, по данным ведомства, были уничтожены 145 958 БПЛА, 34 917 орудий полевой артиллерии, а также 29 288 танков и боевых бронированных машин украинской армии.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что средства ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников в российских регионах. В частности, БПЛА уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Новгородской областях, а также в Московском регионе и в Крыму.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 147 районах.