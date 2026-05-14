Врач назвал неочевидный способ профилактики гипертонии

Для профилактики гипертонии можно использовать гимнастику для глаз, рассказал aif.ru инструктор ЛФК консультативно-диагностического центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы Михаил Неструев. Он отметил, что качество зрения и уровень артериального давления неразрывно связаны.

Специалист напомнил, что заболевания глаз и неправильно подобранные очки могут провоцировать скачки давления. Он порекомендовал делать офтальмологическую гимнастику дважды в день — утром и вечером.

Неструев подчеркнул, что гимнастика не заменяет походы к офтальмологу и кардиологу. По его словам, профилактические обследования необходимо проходить ежегодно.

Ранее кардиолог Мария Глезер рассказала, что отказ от лечения гипертонии может привести к летальному исходу. Она отметила, что при отсутствии лечения болезнь продолжит прогрессировать.