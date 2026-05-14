День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 13:18

Врач назвал неочевидный способ профилактики гипертонии

Врач Неструев: гимнастика для глаз поможет в профилактике гипертонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для профилактики гипертонии можно использовать гимнастику для глаз, рассказал aif.ru инструктор ЛФК консультативно-диагностического центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы Михаил Неструев. Он отметил, что качество зрения и уровень артериального давления неразрывно связаны.

Специалист напомнил, что заболевания глаз и неправильно подобранные очки могут провоцировать скачки давления. Он порекомендовал делать офтальмологическую гимнастику дважды в день — утром и вечером.

Неструев подчеркнул, что гимнастика не заменяет походы к офтальмологу и кардиологу. По его словам, профилактические обследования необходимо проходить ежегодно.

Ранее кардиолог Мария Глезер рассказала, что отказ от лечения гипертонии может привести к летальному исходу. Она отметила, что при отсутствии лечения болезнь продолжит прогрессировать.

Здоровье
гимнастика
давление
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росатом построит АЭС в одной из стран Восточной Африки
Академик рассказал, какие грызуны переносят хантавирус в России
Мошенники придумали новую схему обмана для любителей театра
Власти рассказали о применении вакцины от колоректального рака
Онищенко раскрыл способы защиты от смертоносного хантавируса
В школе Владивостока пять детей пострадали из-за перцового баллончика
Раскрыта основная причина стресса россиян во время работы
Раскрыта реальная причина давления Запада на Зеленского через НАБУ и САП
«Много версий»: психиатр о воспитательнице, отрезавшей палец ребенку в саду
В Белом доме рассказали, какой ресурс Китай хотел бы больше закупать у США
США поставили ротацию войск в Европе на паузу
Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая ключевыми в мире
Уролог ответил, в каком возрасте у мужчин наиболее сильное либидо
HR-эксперт раскрыл, с чем связан шестикратный рост числа отцов в декрете
Шойгу назвал важное условие для мира на Украине
Три человека госпитализированы после аварии с поездом в Кузбассе
Россияне рискуют остаться без мультфильмов Disney
Врач назвал неочевидный способ профилактики гипертонии
В российских тюрьмах стало на порядок меньше заключенных
Российские системы ПВО сбили почти 400 беспилотников ВСУ за сутки
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.