Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 15:27

Путин впечатлился успехами юной российской гимнастки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин впечатлился упорством юной гимнастки, которая занимается этим видом спорта с трех лет, хотя сейчас ей уже 10, видео общения главы государства опубликовал корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин». Политик также пожелал успехов другим спортсменкам и поцеловал свою собеседницу в лоб.

Успехов вам, девочки, — сказал Путин.

Ранее президент России в шутливой форме посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову не отказываться от привычки кусаться во время поединков и напомнил ему об эпизоде с участием именитого спортсмена Майка Тайсона. При этом в свое время Шумков дал обещание своим товарищам больше не кусать соперников за ухо.

Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин сфотографировался в «боксерской» стойке вместе с чемпионкой мира по боксу Анастасией Шамоновой. Она попросила главу государства поднять кулак для общего снимка.

Выступая на церемонии награждения спортсменов и представителей Федерации бокса, Путин заявил, что Россия достойным образом возвращается на международные соревнования. Он также отметил, что позиции страны остаются крепкими, несмотря на попытки их ослабить. Эти попытки глава государства назвал «трусливыми».

Власть
Россия
Владимир Путин
Спорт
гимнастика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.