14 мая 2026 в 12:00

Не поливаю, не подкармливаю — этот ковер соткан из пурпурных розеток и розовых звездочек. Цветок — вечный огонь для сада

Фото: D-NEWS.ru
Седум ложный «пурпуреум» — это многолетник, который создает на участке плотные яркие ковры из пурпурных листьев и розовых звездочек. Его мясистые листья собраны в розетки, напоминающие маленькие розочки, а летом растение дополнительно украшают густые щитковидные соцветия карминно-розовых оттенков.

Высота этого почвопокровного растения достигает всего 10–15 см, зато в ширину оно разрастается до полуметра, заполняя собой любые пустоты. Он прекрасно чувствует себя на солнце, где его листва приобретает насыщенную красно-бордовую окраску, и мирится с небольшим затенением.

Высокая зимостойкость (до -35 °C) позволяет седуму зимовать без укрытия даже в суровых регионах. Растение засухоустойчиво и не выносит застоя воды, предпочитая бедные песчаные или известковые почвы.

Его часто высаживают между плитками садовых дорожек, используют для закрепления склонов, в альпинариях и контейнерах на террасах. Раз в 3–6 лет куртины седума следует делить для омоложения.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Мария Левицкая
