Посадите в мае — в июле цветник в перламутровых колокольчиках. Многолетник-невеста для изысканного сада

Эустома «сиюта» крупноцветковая махровая — это тайна, которую садоводы раскрывают не сразу. Многие считают ее капризной однолетницей, но на самом деле при правильном уходе этот многолетник цветет второй и третий год, превращаясь в главную звезду клумбы.

Представьте себе розу, только изящнее, с лепестками из шелка и воска одновременно, да еще и без единого шипа. Махровые цветы достигают 7-8 см в диаметре и напоминают пионы или английские розы в миниатюре: плотные, многослойные, с нежным перламутровым отливом по краям лепестков.

Окраска варьируется от белоснежной до нежно-розовой, лавандовой и глубоко-фиолетовой. Высота куста — 50–70 см, стебли прочные, идеально подходят для срезки. Цветение начинается в июле и длится до октября, причем каждый цветок держится на стебле до трех недель, а в букете эустома стоит до двух недель, не теряя свежести.

Зимовка — ключ к сохранению растения: осенью обрезают стебли, оставляя 10 см, переносят в прохладное помещение (+10…+15 °C) до весны. Один раз вложив усилия, вы получите растение, которое будет радовать годами.

Мария Левицкая
