Посадите в мае — с июня розовые шарики парят подушкой до 20 см. Роскошный ковер для занятых дачников

Армерия приморская — это многолетнее растение, которое в последнее время становится настоящим трендом у садоводов благодаря своей неприхотливости и необычной красоте. Ее плотные шаровидные соцветия диаметром 2-3 см, собранные из мелких розовых, белых или пурпурных цветков, поднимаются на тонких цветоносах высотой до 20 см над подушкой из узких вечнозеленых листьев.

В пору цветения (с мая по август) каждая розетка выбрасывает до 10–15 цветоносов, создавая эффект розового облака. Армерия удивительно вынослива: она засухоустойчива, морозостойка (до -34 °C) и растет даже на бедных песчаных и каменистых почвах, не вынося только застоя воды. Идеально подходит для альпинариев, рокариев, бордюров, для укрепления склонов и в качестве почвопокровного растения. Не требует укрытия на зиму, не болеет и сохраняет зеленую листву даже под снегом. Размножается делением куста каждые 3-4 года.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.