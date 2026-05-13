Россиянам объяснили, как самостоятельно оценить вероятность грозы

Определить вероятность грозы можно самостоятельно по облакам и раскатам грома, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости. По ее словам, звук грома также помогает понять, насколько скоро начнется гроза.

Вероятность грозы можно оценить самостоятельно, если посмотреть на небо и увидеть, как развиваются облака. Если они быстро растут, темнеют и начинают иметь форму горных хребтов, то однозначно в ближайшее время пойдет дождь и будет гроза, — заявила специалист.

Синоптик пояснила, что расстояние до грозового фронта можно приблизительно вычислить по промежутку времени между вспышкой молнии и раскатом грома. После молнии необходимо посчитать секунды до звука грома: если проходит три секунды, значит, гроза находится примерно в километре и уже совсем близко. Если же между вспышкой и громом проходит около 15 секунд, то грозовой фронт расположен примерно в пяти километрах, и у человека еще есть время найти укрытие.

Макарова также напомнила, что такие способы относятся только к краткосрочным прогнозам и действуют лишь для конкретной местности, где находится человек. Она подчеркнула, что при получении СМС-оповещения о грозе лучше сразу зайти в помещение, а не оставаться на улице, пытаясь самостоятельно оценить вероятность непогоды.

Ранее Макарова заявляла, что в Москве и Подмосковье в течение трех ближайших рабочих дней ожидаются грозы и небольшие осадки. По словам синоптика, вероятность сохранения такой погоды не исключается и в предстоящие выходные.

