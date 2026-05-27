На Москву надвигается мощная гроза с дождем

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Во второй половине дня ожидается гроза с дождем.

С полудня и до 20:00 мск на территории Москвы, и до 18:00 мск в Подмосковье будет действовать желтый погодный уровень из-за того, что в отдельных районах ожидается гроза с дождем, — сказал собеседник агентства.

Столичный главк МЧС РФ также распространил экстренное предупреждение в МАКС. Ведомство рекомендовало водителям в непогоду соблюдать ряд мер предосторожности: снижать скорость движения, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегать резких маневров, а также по возможности не оставлять машины под деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не искать укрытия под деревьями во время ненастья.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта после удара уличным зонтом во время ужина на летней веранде кафе погибла 56-летняя женщина. Сильный порыв ветра вырвал зонт из столика, после чего конструкция ударила посетительницу по шее.