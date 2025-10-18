Где мороз −26, а где тепло +18: прогноз погоды в РФ на неделю 20–26 октября

На большей части страны ожидаются осадки в разной форме. В столицах будут дожди, но не исключен и снег. На Дальнем Востоке подморозит до −26, а на юге кое-где можно вспомнить о лете при +18. О погоде в РФ на неделе с 20 по 26 октября рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода будет в столицах и соседних регионах

В Москве и Подмосковье неделя будет облачной с небольшими дождями, в ночные часы не исключен мокрый снег. Ночная температура в столице в начале недели — +3–5 градусов, по области — в диапазоне от +1 до +6. Днем — 6–8 градусов выше нуля, в столичном регионе — от +3 до +8. В середине недели по ночам — от нуля до +5 градусов, днем — 3–8 градусов тепла. Небольшое потепление в городе ожидается в пятницу, 24 октября, когда столбики термометров могут подняться до отметки +10 градусов.

В регионах северной части Центрального федерального округа — в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях — по ночам от −1 до +6 градусов, днем — в диапазоне от +3 до +9, дожди, местами небольшой мокрый снег.

В Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях в начале недели ночью — от +3 до +8, днем — 5–10 градусов тепла, дожди. К концу недели дневная температура останется прежней, а по ночам станет холоднее, минимальные температурные значения приблизятся к нулевой отметке, не исключены слабые заморозки с мокрым снегом.

В Центральном Черноземье в дневные часы временами воздух будет прогреваться до 12–14 градусов тепла, по ночам — от +1 до +6. Всю неделю прогнозируются дожди, в понедельник — сильные, особенно в Курской, Белгородской и Воронежской областях.

В Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также Карелии — от −4 до +3 градусов по ночам, днем — от +3 до +9. Здесь ожидаются дожди и небольшие снегопады.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в ночное время — от −4 до +2 градусов, днем — в диапазоне от +1 до +7, дожди со снегом.

Где будет теплее всего

Пасмурно и дождливо, местами со снегопадами, будет на севере Приволжского федерального округа — в Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях. Столбики термометров в ночные часы покажут здесь в начале недели от −4 до +1 градуса, днем — +2–7. К середине периода потеплеет до +5–10 градусов в дневные часы, а по ночам ожидается от нуля до +5.

На юге Приволжья — в Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях — при умеренно дождливой погоде местами сохранится высокая пожарная опасность. В начале недели преобладающая температура здесь будет держаться от нуля до +5 градусов ночью и от +7 до +12 в дневное время. В последующие дни дневные показатели останутся прежними, а по ночам станет теплее — от +2 до +7.

В Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях днем +10–15 градусов, по ночам в начале недели — от +5 до +10, затем похолодает до 2–7 градусов выше нуля. Здесь ожидаются дожди, наиболее значительные — в начале недели.

В Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее и республиках Северного Кавказа дожди ожидаются в начале недели. Наиболее интенсивные — 20 октября в Кабардино-Балкарии и на Кубани; здесь также будет дуть сильный ветер, до 20 метров в секунду, возможна гроза. Со среды осадков не ожидается. Воздух в отдельные дни будет прогреваться до +18 градусов, но преобладающие значения будут в диапазоне от +10 до +16. По ночам в начале недели — от +7 до +12 градусов, ближе к выходным — от +4 до +9.

Где установились ночные морозы

На севере Урала — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — по ночам от −8 до −1 градуса, днем — от −2 до +4. Наиболее морозная погода прогнозируется в первой половине недели. Что касается осадков, то здесь будут идти дожди со снегом.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях местами дожди со снегом в понедельник и вторник, со среды — без осадков. Температура воздуха по ночам от −4 до +1 градуса, во вторник местами до −6. Днем в начале недели — 3–8 градусов тепла, к выходным потеплеет примерно на один пункт. В Курганской области сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае по ночам от −7 до −1 градуса. Днем в понедельник +3–8, к середине недели похолодает до 1–6 градусов выше нуля. В начале недели местами дожди со снегом, в среду и последующие сутки преимущественно без осадков.

Где стоит ждать сильных холодов

На севере Красноярского края уже зимняя погода: по ночам — от −10 до −4 градусов, днем местами воздух прогреется до +2, но в целом будут господствовать отрицательные значения до −4. Осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются на протяжении всего периода, усилятся они ближе к среде.

На юге Красноярья, в Республике Алтай, Хакасии, Туве и Кемеровской области без осадков, по ночам — до −11 градусов, днем воздух прогреется до −6.

В Якутии в начале недели преобладающая температура днем будет находиться в диапазоне от −3 до −8, по ночам — от −8 до −13. К концу недели морозы усилятся на три-четыре градуса, местами на востоке Республики Саха столбики термометров опустятся до −26 градусов. В большинстве улусов прогнозируется снег разной интенсивности.

На Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатки снегопады. Преобладающая температура днем будет находиться в диапазоне от −6 до −12 градусов, по ночам в начале недели подморозит до −16, к середине недели столбики термометров опустятся до −18 градусов, а местами и ниже. На юге Камчатского края днем +4–6 градусов, по ночам — около нуля и преимущественно без осадков.

В Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях днем от −1 до +5 градусов, по ночам — до −12, местами пройдет снег или снег с дождем. Но на юге Амурской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Приморском крае днем — от нуля до +5, местами подморозит до −1. По ночам — в диапазоне от −1 до −6 градусов. Местами будут идти дожди или мокрый снег.

