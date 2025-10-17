Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю

Погода в Москве резко переменилась к утру пятницы. Чего ждать в выходные 18–19 октября, продолжится ли потепление, какая погода будет на неделе?

Какая погода пришла в Москву к 17 октября

Минувшая ночь в Москве вошла в список 15 самых теплых для середины октября, отмечает главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова: теплый атмосферный фронт поднял температуру на ВДНХ до плюс 5,9 градуса (почти на 3 градуса выше нормы).

По прогнозам, пятница станет самым теплым днем на текущей неделе: к утру закончился дождь и начала развеиваться облачность, температура превысит норму «на пару градусов», пишет Позднякова в своем Telegram-канале.

Тем не менее дожди не исключены, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха — плюс 9–11 градусов, по области — плюс 7–12. Атмосферное давление немного ниже нормы. В субботу небольшой дождь, ночью плюс 5–7 градусов, днем плюс 6–8», — сообщил синоптик.

Чего ждать в Москве в выходные, сколько будет градусов

Гидрометцентр Москвы прогнозирует постепенный рост атмосферного давления в Московском регионе, однако не обещает теплой погоды: в ночь на субботу и большую часть воскресенья будут продолжаться дожди.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура при этом будет падать: хотя в пятницу, по прогнозу Гидрометцентра, воздух прогреется до плюс 9,2 градуса, в субботу температура не поднимется выше плюс 6,8. 19 октября будет еще холоднее и термометры не покажут более плюс 5,3 градуса. За это время юго-западный ветер сменится сначала на северный, а потом на восточный.

Прогноз погоды в Москве на новой неделе, будет ли похолодание

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков прогнозирует, что в понедельник, 20 октября, температура воздуха опустится ниже средних многолетних значений. При этом осадки закончатся.

Специалисты Foreca прогнозируют сухую и холодную первую половину недели. К утру вторника, 21 октября, в Москве расчистится небо и выглянет солнце, при этом температура будет колебаться в районе плюс 4–6 градусов днем и ночью.

Погода вновь изменится 23 октября: температура начнет расти и придут дожди. За три дня, 23–25 октября, ожидается 13,1 мм осадков, при этом температура к субботе-воскресенью поднимется до плюс 10–11 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что ночь на пятницу стала одной из самых холодных в городе, однако минимальная температура на центральной метеостанции не упала ниже плюс 0,8 градуса. По прогнозу Колесова, ночь 18 октября может стать в Санкт-Петербурге первой с начала осени ночью с отрицательной температурой.

Леус прогнозирует, что выходные в Петербурге порадуют сухой и спокойной погодой с обилием солнца благодаря скандинавскому антициклону. При этом температура будет на 1–2 градуса ниже нормы, с ночными заморозками.

«Облаков в небе над регионом будет немного, и обойдется без дождей, что поможет солнечным лучам быстро компенсировать ночные потери тепла. Температура воздуха — плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 4–9. Атмосферное давление будет расти. В субботу без осадков, ночью от минус 1 до плюс 1, днем плюс 6–8 градусов», — прогнозирует Леус.

Специалисты Foreca прогнозируют, что ночные заморозки будут отмечаться в субботу и воскресенье. Затем, с приближением нового циклона, перепады температур перестанут быть такими резкими. К 23 октября в город вновь придут дожди, циклон заставит температуру подрасти до плюс 10 градусов.

