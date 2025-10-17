На Москву обрушатся ледяной дождь и заморозки? Погода в пятницу, 17 октября

На Москву обрушатся ледяной дождь и заморозки? Погода в пятницу, 17 октября

Синоптики рассказали о погоде в столице. Правда ли на Москву обрушатся ледяной дождь и заморозки, каков прогноз в пятницу, 17 октября, что ожидается в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 17 октября

В пятницу в Москву пришло потепление, воздух 17 октября прогреется до плюс 10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что ночные температуры тоже положительные, от 4 до 6 градусов. Днем в столице ожидается плюс 8–10 градусов. Заморозки сегодня не предвидятся.

Однако в воскресенье и понедельник похолодает — ночью 19 октября температура составит от 0 до 5 градусов, а в ночь на 20 октября — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до 5–6 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с утра в Москве плюс 7,7 градуса, без осадков, но по области местами идут дожди. Ветер южный, юго-западный 1–6 м/с. Атмосферное давление падает и составляет 745,3 мм рт. ст.

«В течение пятницы в столичном регионе скажется дыхание Атлантики — в теплом секторе циклона показатели термометров не только вернутся в климатическое русло, но и превысят на 1–2 градуса октябрьскую норму. В Москве сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди интенсивностью 2–3 литра воды на метр площади. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха — плюс 8–10 градусов. Показания барометров будут меняться мало и составят 745 мм рт. ст.», — заявил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он добавил, что в выходные сохранится пасмурная и дождливая погода. По ночам — плюс 3–6 градусов, в середине дня — плюс 5–8 градусов. Ледяной дождь не ожидается.

Тишковец также считает, что пока рано менять летнюю резину на зимнюю.

«Что касается вопроса, когда отправляться на шиномонтаж. По мне, так еще преждевременно. По климату в Москве среднесуточная температура воздуха становится ниже плюс 5 начиная с 20 октября, по прогнозам — позже. Самое оптимальное решение на смену авторезины — финал октября, когда среднесуточная температура воздуха станет устойчиво ниже критериальных 5 градусов», — пояснил он.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 17 октября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург попадет под влияние гребня скандинавского антициклона. Облаков в небе над регионом будет немного, и обойдется без дождей, благодаря чему солнце компенсирует ночные потери тепла.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в городе составит плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 4–9 градусов. Ветер северо-западный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу, 18 октября, в Петербурге без осадков, ночью минус 1 — плюс 1 градус, днем плюс 6–8 градусов.

Читайте также:

Отток наемников ВСУ, слив позиций в ДНР: новости СВО к утру 17 октября

Приметы 17 октября: Ерофеев день — Лешегон и первые признаки зимы

Фаза Луны сегодня, 17 октября: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку