Иностранные наемники все чаще отказываются вступать в ВСУ из-за потерь, раненый российский штурмовик отважно спас овчарку в Ольговке Курской области, гибель москвича-волонтера при ударе дронов по Белгородской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 16 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Наемники боятся вступать в ВСУ из-за потерь

Украинская армия сталкивается с массовым оттоком иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, их численность на передовой резко сократилась из-за высоких потерь и опасений за свою жизнь.

Если раньше иностранная речь в эфире была обыденностью, то сейчас ее слышно редко, отметил аналитик. Главной причиной такого исхода стали тяжелые потери, которые заставляют задумываться многих зарубежных солдат удачи.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Подробности освобождения Новопавловки в ДНР

Вооруженные силы Украины оборудовали в Новопавловке сложную систему оборонительных сооружений, указала пресс-служба Министерства обороны РФ. Многоуровневая система защиты включала различные инженерные заграждения и укрепления.

Перед началом операции российские подразделения провели тщательную разведку местности. Оборонительные рубежи противника включали минно-взрывные заграждения, железобетонные укрепления, противотанковые рвы и разветвленную сеть подземных коммуникаций. Операция началась со скрытного проникновения малых групп на окраины населенного пункта в ночное время.

Штурмовик героически спас собаку из-под завалов разрушенного дома

Военный спас из-под завалов дома в Ольговке Курской области раненую и истощенную собаку, рассказала директор приюта «Право жить» Екатерина Жильникова. По ее словам, российский штурмовик вынес на руках немецкую овчарку и передал волонтерам, которые доставили животное в приют. Там собака получила медицинскую помощь, а вскоре нашла новых хозяев.

После этого военнослужащий с тяжелым ранением попал в госпиталь. Оттуда он продолжал интересоваться судьбой овчарки. Сотрудники приюта отвечали на его письма и присылали фотографии спасенной собаки.

Болтливые бойцы ВСУ сдали собственные позиции

Источником оперативной информации для российских военнослужащих стали бойцы Вооруженных сил Украины, которые обсуждали обстановку в Новопавловке, рассказал замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Центр» Александр Дроботов. По его словам, сослуживцы около полутора недель внимательно слушали переговоры противника.

Как уточнил Дроботов, россияне установили открытое для наблюдения место, в котором украинцы неоднократно останавливались. Штурмовики заняли позиции около этой «курилки». Противник по рации обсуждал свои маневры. По словам замкома, место отличалось прекрасной слышимостью, около 20 метров в безветренную погоду.

Военнослужащий ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наземный робот ВСУ пал в районе Красноармейска

Расчет беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России ликвидировал наземный робототехнический комплекс украинской армии. Инцидент произошел в районе Красноармейска (Покровск) на территории Донецкой Народной Республики, сообщил офицер Южного военного округа с позывным Икс.

Уничтожение цели было осуществлено с применением FPV-дрона. Украинский робот осуществлял разведывательную деятельность и доставку боеприпасов для подразделений ВСУ. Российские военные продолжают активно применять современные беспилотные технологии для противодействия техническим средствам противника.

Дрон убил помогающего белгородцам москвича

В приграничном селе Белгородской области произошел трагический инцидент с гибелью волонтера. Житель Москвы, занимавшийся доставкой гуманитарной помощи, погиб в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего волонтера. Он подробно описал обстоятельства произошедшего, подчеркнув благородные цели деятельности москвича, направленной на помощь жителям приграничных территорий.

