«Процент снизился»: в России увидели нежелание наемников вступать в ВСУ Марочко: наемники не хотят идти служить в ВСУ из-за больших потерь

Украинская армия сталкивается с массовым оттоком иностранных наемников, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, их численность на передовой резко сократилась из-за высоких потерь и опасений за свою жизнь.

Если раньше иностранная речь в эфире была обыденностью, то сейчас ее слышно редко, отметил аналитик. Главной причиной такого исхода стали тяжелые потери, которые заставляют задумываться многих зарубежных «солдат удачи».

Потому что те [иностранные наемники], кому удалось выжить, уже ведут какие-то свои блоги и предостерегают своих сограждан, чтобы они не ехали на Украину, — сказал Марочко.

Еще одним негативным фактором является отношение нацбатовцев к иностранцам. Украинцы «не очень хорошо» к ним относятся, резюмировал Марочко.

Ранее сообщалось, что около 40 женщин из других стран служат в рядах Вооруженных сил Украины. Среди наемниц есть представительницы Польши, Бразилии, Венесуэлы, Великобритании и США.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ атаковали иностранных наемников под Харьковом. По его словам, двумя ударами был уничтожен пункт дислокации «солдат удачи».