16 октября 2025 в 10:45

В рядах ВСУ заметили женщин-снайперов из Польши, Британии и других стран

Mash: в рядах ВСУ служат около 40 женщин-наемниц из разных стран

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Около 40 женщин из других стран служат в рядах Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, среди наемниц есть представительницы Польши, Бразилии, Венесуэлы, Великобритании и США.

Женщины в основном выполняют функции военных медиков, операторов беспилотников и снайперов. Некоторые из них, как отмечает источник, являются представительницами ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Такие пары отправляются в зону специальной военной операции вместе и нередко публикуют совместные фотографии со службы.

Ранее стало известно, что гражданка Норвегии Сандра Эйра, которая является наемницей на стороне ВСУ, находится в Херсоне. В конце августа женщина родила ребенка от украинского бойца с позывным Джабари. В мае она перевезла из Норвегии на Украину свою дочь от первого брака. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против нее. Эйра заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и объявлена в международный розыск.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ атаковали иностранных наемников под Харьковом. По его словам, двумя ударами был уничтожен пункт дислокации «солдат удачи». По имеющейся информации, наемников ищут и нанимают специальные фирмы, которыми владеют бывшие военные.

